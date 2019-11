Auto van jager brandt uit in uiterwaarden bij Olst, politie vermoedt opzet

Verdachte stalker zag cafémede­werk­ster als zijn hulpverle­ner

13:32 Tegen een 30-jarige man die verdacht wordt van stalking van een medewerkster van een café in Raalte is een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, geëist. Daarnaast zou hij opgenomen moeten worden in een psychiatrische kliniek en mag hij gedurende de proeftijd van drie jaar geen enkel contact hebben met het slachtoffer, op straffe van twee weken cel per overtreding.