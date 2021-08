Automobiliste in Mariënheem rijdt zichzelf muurvast... op tankafsluiter van een vrachtwagen

Donkerrode cijfers Sportbe­drijf Raalte en tóch optimisme: ‘Met steunpak­ket komen we ongeschon­den door coronatijd’

28 juli Sportbedrijf Raalte mag met bijna 4 ton verlies in 2020 dan wel donkerrode cijfers schrijven, volgens directeur Henry Bronkhorst is er geen reden tot paniek. ,,We zijn in 2020 bijna niet ‘normaal’ open geweest. Daardoor krijgen we waarschijnlijk na de zomer veel compensatiegeld van de overheid en dan ziet het plaatje er een stuk beter uit.’’