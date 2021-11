Auto’s blijven ondanks klachten nog welkom in centrum Wijhe: ‘Zit geen bloedspoed achter’

Nieuwbouw op Dou­ma-ter­rein in Raalte nieuwe fase in, stichting wil ‘standaard’ schoor­steen behouden

Als het aan de Stichting Fabrieksschoorstenen ligt, blijft de unieke schoorsteen op het Douma Deuren-terrein in Raalte behouden, ondanks de woningbouwplannen op die locatie. Of de stichting kansrijk is, is onduidelijk. ,,Net als de meningen van de omwonenden, nemen we dit ook mee richting de concrete plannen.’’

10 november