‘Bacterietransplantatie’ naar rioolzuivering Raalte heeft gewerkt: water is weer schoon

Politici Olst-Wij­he verrast door windmolen­uit­spra­ken wethouder: ‘Waarom krijgen wij die antwoorden niet?’

21 juli Petra Koekkoek van PvdA Olst-Wijhe was flabbergasted toen ze in de Stentor uitspraken van wethouder Marcel Blind las, over potentiële windmolengebieden in de gemeente. Koekkoek is zelf al maanden op jacht naar het antwoord over wat de strenge geluidsnorm, die Olst-Wijhe voor windturbines wil hanteren, betekent voor de ontwikkeling van windmolens in haar gemeente. ,,Ik krijg steeds geen antwoord, en nu lees ik in de krant wél een antwoord op die vraag. Dat voelt niet prettig.”