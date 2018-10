Barones bezorgt Kunstkring Raalte blij gevoel

Misschien kunt u eerst even vertellen hoe het idee voor het schilderij is ontstaan?

Hendriks, één van de makers van het kunstwerk: ,,We zijn door de Plaskerk in Raalte benaderd, waar ze vroegen of we iets konden doen rond de restauratie van de secco‘s (schilderingen in de kerk, mv). Er is een band tussen de Plaskerk en Schoonheten (de oorspronkelijke boeren in het Boetelerveld waren nauw verbonden met het protestantse geloof, mv).‘’