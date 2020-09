Bas (32) en Ayleen (25) bieden ondernemers werkplek én collegiale gezelligheid in hartje Heeten

Omstreden plannen voor zonnepark in Heino liggen opnieuw op de tekentafel

25 september Er zijn nieuwe plannen in de maak voor zonnepark Telgenbos in Heino. Adviesbureau Het Oversticht kraakte de vorige plannen, omdat bij lange na niet genoeg gedaan werd om het nieuwe zonnepark in het waardevolle landschap tussen landgoed De Vlaminckhorst en de N35 te ‘verstoppen’.