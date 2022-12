Bas van den Toren (64) uit Luttenberg overleden: accu was op voor muzikaal brein achter ‘Busje komt zo’

,,We zijn toch onaangenaam verrast’’, zegt Oostelaar over het overlijden van zijn vriend afgelopen nacht. ,,Hij was net zo oud als wij, en wij hopen toch nog wel een tijdje mee te gaan.’’ Maar het ging niet meer met Van den Toren. ,,Hij was ziek. De accu was op. Hij was ook al uit Höllenboer gestapt. Al moet het laatste liedje nog uitkomen. Over een maand of twee denk ik. Elke paar maand een nieuw liedje op Spotify.’’