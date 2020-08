Basisschool Tellegen in Wijhe voltooid verleden tijd. Oud-leerling en supervrijwilliger Gertie: ‘Het kon ook niet langer’

De openbare basisschool Tellegen was zodanig gekrompen dat een fusie onvermijdelijk was. De fusie tussen Tellegen en De Peperhof, die vallen onder scholenkoepel De Mare, is niet het eindpunt van scholenfusies in Wijhe. Over ongeveer vier jaar moet er een nieuw scholencluster verrijzen bij 't SPOC. Daar trekt de openbare fusieschool in, maar ook een fusieschool van scholenkoepel Mijnplein (nu de Matzerschool, De Bongerd en de St. Jozefschool).