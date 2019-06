Basjkierse vrouwen bezoeken Wijhe en Veessen om Kozak te paard te zien

,,We vinden het standbeeld prachtig, jammer dat het informatiebord nog mist.” Tolk Venera Farganova is trots op de verpersoonlijking van hun voorvaderen. ,,Bij ons Basjkieren is niets bekend over dit deel van de geschiedenis. Het is iets waar we trots op mogen en moeten zijn. We weten wel dat de Kozakken in Parijs waren, maar in Veessen. Nee, jammer genoeg niet.” En daar hopen ze met hun bezoek verandering in te brengen, in beide landen. ,,We willen graag de kinderen informeren, verbinding met hen leggen. Daarom gaan we morgen OBS de Peperhof bezoeken en vertellen over ons land en dit stukje gedeelde geschiedenis.”