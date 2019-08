Beach & Balls Heeten voor herhaling vatbaar

Chuck Borden uit Raalte moet op zoek naar nieuw onderkomen voor zijn stuntcamp

10 augustus Stuntman Chuck Borden (55) uit Las Vegas moet na tien jaar noodgedwongen op zoek naar een andere locatie voor zijn stuntcamp in Raalte. Tijdens zijn vakantie kregen hij en zijn vrouw Karin te horen dat de eigenaar het pand heeft verkocht. ,,We doen hier al jaren goede zaken, nu is onze toekomst onzeker. Het gebouw is verkocht, dus wij moeten er voor het einde van het jaar uit.”