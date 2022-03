Bed and breakfast van Gerard en Ellen wordt opvang voor Oekraïners: ‘Met tv, koelkast en trampoline’

Inhaalduels Zorgen over fitheid en een mindere voorberei­ding: niet alle trainers blij met doordeweek­se inhaaldu­els

Zondag, donderdag, zondag. Het is een ritme dat dit seizoen is voorbehouden aan de profs van AZ, PSV, Feyenoord en Vitesse. Dankzij de lange winterstop - vanwege de coronamaatregelen – en de vele afgelastingen in de afgelopen weekenden krijgen ook amateurclubs te maken met ‘Europese weken’.

