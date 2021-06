Ben van den Berg (70), grondlegger Avonturenpark Hellendoorn, overleden

Veel animo voor kant-en-kla­re starterswo­nin­gen in Olst, maar prijs wordt opgedreven door ‘overspan­nen’ houtmarkt

31 mei In Olst worden volgend jaar veertien kant-en-klare starterswoningen neergezet in de wijk Zonnekamp. De starterswoningen met 40 of 60 m2 woonoppervlakte komen rechtstreeks uit de fabriek en worden in een halve dag in elkaar gezet. De enige onzekere factor is de prijs, nu de grondstoffenmarkt volledig overspannen is. ,,We hopen dat de markt in het najaar weer wat tot rust is gekomen’’, zegt Christiaan Kats van ontwikkelaar House2Start.