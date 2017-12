Bennie Jolink en de Heinoos nu alweer uit elkaar

Er is echter een verschil van inzicht ontstaan over de invulling van de shows onder de naam Høken met de Heinoos , vertelt manager Ronnie Degen van The Heinoos. ,,Wij wilden een andere koers varen dan Jolink en het Normaal-management. Daar kwamen we samen niet uit en daarom zijn we in goed overleg uit elkaar gegaan.’’ Degen benadrukt dat het puur gaat om een zakelijk verschil van inzicht, niet om een ruzie op persoonlijk of creatief vlak. ,,We respecteren elkaar nog volledig.’’ Dat laatste bevestigt Jolink: ,,Ik heb niks persoonlijks tegen die jongens. Even goeie vrienden dus.’’

Andere lezing

'Het ronde archief'

Jolink, inmiddels zelf weer volop bezig met muziek maken, zou The Heinoos helpen bij het schrijven en componeren van eigen nummers en had daar veel zin in. Zo had hij bijvoorbeeld een serie ontwerpen en tekeningen gemaakt voor het nieuwe materiaal en de tour van de band, de zogeheten Veldtocht 2.0. ,,Die gaan dus waarschijnlijk in het ronde archief verdwijnen’’, meldt Jolink, doelend op de prullenbak. De Achterhoeker noemt het 'zeer betreurenswaardig dat het zo gelopen is'.



De band The Heinoos ontstond 18 jaar geleden in Gramsbergen, een dorpje in het uiterste noordelijke puntje van Overijssel. Bandleden zijn Remko Keizer, Marco Mepschen, Erik van 't Holt en Daniël Altena. De tour Høken met de Heinoos gaat gewoon door, te beginnen vanavond in de kerk in Hummelo. Alle data en locaties staan op de site van de band.