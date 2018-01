'Beroepsverbod Duitsland moet ook gelden voor megastal Mariënheem'

Het beroepsverbod dat varkensboer Adriaan Straathof in Duitsland kreeg opgelegd, is voor milieudeskundige en juridisch adviseur Marcel Middelkamp een belangrijke troef tegen de komst van een megastal in Mariënheem. ‘Europa moet als een geheel worden gezien en dan zou het beroepsverbod ook in Nederland moeten gelden. '

Namens de Stichting Leefbaar Buitengebied tekende Middelkamp, samen met vijf inwoners van Mariënheem, bezwaar aan tegen de vergunning die de gemeente Raalte heeft afgegeven. De zaak diende woensdag voor de bestuursrechtbank in Zwolle.

De varkenshouder kreeg het beroepsverbod wegens ernstige verwaarlozing van zijn dieren in een Duitse varkensstal. Het is de vraag of de rechtbank er in de Sallandse zaak iets mee kan, al was het alleen maar omdat er geen vonnis uit Duitsland is overgelegd. ‘We kunnen in het Nederlandse bestuursrecht niet afgaan op berichten in de media’, zei de rechtbankvoorzitter.

Het bedrijf van Straathof, Stebava BV, heeft een vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van varkensstallen aan de Nijverheidsweg, waar eerder ook een megastal was gevestigd. Er moet ruimte komen voor 11.400 varkens. Omwonenden zijn bang voor overlast door stank en geluid en de uitstoot van fijnstof, niet alleen van het bedrijf zelf, maar ook door aan- en afrijdend vrachtverkeer. ‘Je kon op sommige dagen de was wel binnenhalen’, zegt Gerard Pleizier, de enige omwonende die was verschenen.

Bovenal beijvert hij zich naar eigen zeggen voor de verkeersveiligheid. De vrachtwagens moeten via de parallelweg de drukke N35 op- en afdraaien. ‘Er fietsen kinderen van en naar school.’ Volgens adviseur Middelkamp had er een aparte inritvergunning moeten worden aangevraagd. ‘De situatie is niet ideaal’ gaf de advocaat van het college van burgemeester en wethouders aan. ‘Maar het is een al vele jaren bestaande inrit, dus een aparte vergunning is niet nodig. Er zal in de toekomst wel een verbeterslag worden gemaakt.’

Verder voerde de advocaat van de gemeente aan dat er ten opzichte van de huidige situatie veranderingen zijn doorgevoerd in de vergunningsvoorschriften. ‘Daarmee is er een verbetering van de luchtkwaliteit met 35% en van geur met 55%’.

Middelkamp stelt ook vraagtekens bij de brandveiligheid. Hij meent dat de compartimenten waarin de stallen zijn verdeeld, te groot zijn, waardoor een eventuele brand snel kan doorslaan naar het hele bedrijf. ‘Mariënheem ligt dan letterlijk onder vuur.’ De advocaat: ‘B en W hebben heel kritisch gekeken naar het adviesrapport daarover, ook met de brandweer.’