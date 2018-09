Bewoners hoogbouw Raalte testen app om restafval te minderen

Volgend jaar al veiliger fietsen in Olst

9:41 Brede fietsstroken in het centrum van Olst en een herinrichting van een kruising in de buurt van de sportvelden moeten het fietsverkeer in Olst over een jaar flink veiliger maken. Een jaar later volgt een fietstunnel onder het spoor bij de Ter Stegestraat in Olst-Noord. Ook komt er een tweede route over het spoor voor hulpdiensten.