Bewoners Raalte-Noordwest hekelen schrappen van oversteek op N35

De vijftigjarige De Lange woont in Raalte-Noordwest. Hij is onaangenaam verrast door het plan voor de herinrichting van kruispunt Bos. Voor een betere en veiligere doorstroming van het verkeer komt hier een ongelijkvloerse kruising: de rijksweg N35 gaat straks op dit punt over de provincialeweg N348 heen.

HOFtheater

Niet alleen bij De Lange heeft het vervallen van de oversteek kwaad bloed gezet. Ook anderen is het volgens hem een doorn in het oog. ,,Bij de presentatie van het plan een half jaar geleden in het HOFtheater zat de voetgangers- en fietsverbinding nog in het project. Ineens is de oversteek eruit. Voor verscheidene mensen bij ons in de wijk kwam het als een verrassing.''