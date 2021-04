Bewoonster Luttenberg kijkt niet gek op van gecrashte auto in tuin

Mariënhe­mers trekken zich terug uit N35-over­leg: ‘Geld wint het van veiligheid, dat is onaccepta­bel’

20 april Teleurstelling dekt de lading bij lange na niet, als het sentiment in Mariënheem over het schrappen van de geplande veilige kruispunten op de N35 in het dorp onder woorden gebracht moet worden. Boos, nee, woedend zijn de leden van de verkeerscommissie van het dorp. ,,Wij gaan niet meer om tafel met de provincie, want geld wint het toch blijkbaar altijd van veiligheid’’, aldus Gerard Nij Bijvank.