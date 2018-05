Bezoekers Ribs & Blues danken massaal voor Raalter gastvrijheid

Beroemde bands openen Ribs & Blues in Raalte

20 mei De 22e editie van Ribs & Blues, het grootste gratis openluchtbluesfestival van Europa, is zaterdagavond begonnen met optredens van de legendarische bands Mothers Finest, Status Quo en Earth, Wind & Fire. De tent op de Domineeskamp in Raalte was bomvol, het publiek genoot volop. En dat allemaal zonder basdreunen.