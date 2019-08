Bianca’s dochter (10) moet gewoon naar school, terwijl haar klasgenootjes vrij krijgen voor Stöppelhaene

Damwanden trekken op terrein Olasfa

29 augustus Omwonenden van het Olasfa-terrein in Olst krijgen later dit jaar mogelijk te maken met geluidshinder tijdens het weghalen van damwanden. ,,We zijn nu bezig met een veiligheidsplan voor het trekken van de damwanden. Waarschijnlijk wordt het november voordat de aannemer hiermee aan de slag kan”, zegt provinciewoordvoerder Petra Timmer. De vergunningsprocedure bij de gemeente en Omgevingsdienst IJsselland is in gang gezet.