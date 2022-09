Bibliotheek in Raalte aan vooravond van grote metamorfose: ‘Zoveel meer dan alleen boeken lenen’

Zwembad Tijenraan viert 50 jaar zwemmen in Raalte met ‘spetteren­de’ activitei­ten

Zwembad Tijenraan in Raalte viert in september 50 jaar zwemmen. Daarom organiseert Sportbedrijf Raalte in deze jubileummaand tal van spetterende activiteiten voor jong en oud in het zwembad.

29 augustus