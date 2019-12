Bibliotheek Salland komt met stip op 4 binnen op nationale ranglijst: ‘Ik ben echt trots’

Harmonieus raadsak­koord Olst-Wij­he is al bijna rijp voor papierver­snip­pe­raar

22 december Het raadsbrede akkoord waarbij alle partijen in de gemeenteraad achter de ‘regeerplannen’ staan, lijkt in Olst-Wijhe al na twee jaar zijn langste tijd te hebben gehad. Een snelle benoeming van een nieuwe wethouder, erdoor gedrukt door de drie grootste partijen, gooit roet in het eten.