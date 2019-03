Bibliotheek Salland wil lezers lokken met nieuw maandabonnement

Stolper­stei­ne voor vermoord Joods gezin uit Wijhe komen te laat

11:54 Het Verenigd Comité Wijhe wil een blijvende herinnering aan de vermoorde Joodse familie Aussen. Het comité doet een poging, om in aanloop naar de viering van 75 jaar vrijheid, vier Stolpersteine te leggen, maar of dat gaat lukken is de vraag. Kunstenaar Gunter Demnig heeft mogelijk pas na mei 2020 tijd.