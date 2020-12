Bieb en horeca in Salland slaan handen ineen: bestel een bezorgmaaltijd en krijg er een boek gratis bij

Treinreizi­gers Raalte en Heino moeten nog even wachten op extra parkeer­ruim­te bij station

27 november Het is een al langer gekoesterde wens: meer parkeerplaatsen bij de stations in Raalte en Heino. De gemeente Raalte en de NS willen hier samen werk van maken. Maar dit project laat nog even op zich wachten. ProRail wil eerst de capaciteit van het hele traject Zwolle-Enschede onder de loep nemen. ,,We moeten voorkomen dat we dingen aanpassen die later weer aangepast moeten worden’’, zegt wethouder Dennis Melenhorst.