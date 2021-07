Biggetjes knuffelen en daarna schnitzel eten? Horeca en boeren slaan handen ineen met Tour de Sallandse Boer

Nieuwe stuwen in Soestwete­ring bij Wijhe moet waterpeil weer kwart eeuw beheers­baar houden

23 juli Wie over de Hamelweg in het buitengebied van Wijhe rijdt, kan het niet ontgaan dat er gewerkt wordt aan de Soestwetering. In een paar maanden tijd worden de twee gigantische stuwkleppen vervangen. Woensdag was de eerste klep aan de beurt, en daarna wordt de andere helft van de stuw vervangen. Gert Bokdam van uitvoerder Dura Vermeer en Jannick Knop van het waterschap vertellen over het project, dat er voor moet zorgen dat het Sallandse water op peil blijft.