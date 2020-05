Bij de ‘inruil-kledingzaak’ van Isabel uit Raalte verdient iedereen aan kleding

Olst-Wij­he besluit binnen een jaar over windmolens. Wethouder: ,,Misschien zijn andere plekken in de regio veel beter als locatie”

7:30 Of, hoeveel en hoe snel er windmolens komen in de gemeente Olst-Wijhe moet volgend jaar rond deze tijd bekend zijn. Het regionale energieplan voor West-Overijssel (RES) is in concept klaar, maar geeft hier nog geen uitsluitsel over. Wethouder Marcel Blind is over één ding duidelijk: ,,We gaan in Nederland stroom opwekken met zon en wind. Die afspraak is er.”