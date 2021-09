Bij deze nieuwe badmintonvereniging in Raalte beleven mensen met een beperking sportplezier

Gifplantje Jacobs­kruis­kruid baart CDA Raalte zorgen: ‘Dieren worden ziek, met zelfs de dood tot gevolg’

10 september Het is een relatief nieuw fenomeen in de natuur, dat langzamerhand voor meer problemen zorgt: het Jacobskruiskruid. Het giftige plantje rukt steeds meer op in de bermen en weilanden. Het kruid van de bloem bevat dusdanig veel giftige stoffen, dat het voor koeien, paarden en zelfs mensen gevaarlijk is. CDA Raalte hoopt dat de gemeente met een ander beheerplan komt om de verspreiding tegen te gaan.