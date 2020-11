Bij Heetense familie De Raaij kun je reizen per rails boeken: ‘Treinen is veel groener en leuker dan vliegen’

Toeval of niet? Op camping ‘t Haasje in Fortmond brandt het zoveelste chalet uit

17 november Op Camping ’t Haasje in Fortmond is voor de derde keer in een half jaar tijd een chalet volledig afgebrand. De beheerder van het vakantiepark aan de IJssel waagt zich niet aan een antwoord op de vraag of het toeval of niet is. Maar het is op z’n minst opvallend dat in korte tijd meerdere chalets de klos zijn.