Bijl ligt wederom aan de wortel van rode beuk in Raalte

Zeldzame krekelzan­ger zingt in aanloop naar Ribs & Blues in Raalte

16 mei Enkele dagen voordat het Raalter muziekfestival Ribs & Blues in het pinksterweekeinde losbarst, is er alvast een zanger met een zeer groot bereik in de buurt van het dorp neergestreken. Het betreft de zeldzame krekelzanger, die in het Boetelerbroek a capella groupies lokt.