Bijna 200 boetes tijdens controles op snelheid en alcohol in Overijssel

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag tal van bestuurders op bon geslingerd. De alcohol- en snelheidscontroles vonden plaats in Heino, Deventer en Ommen.

De N35 was gisteravond het toneel van een snelheidscontrole. Bij Heino werden 1102 passanten gecontroleerd met een radarauto. 133 bestuurder kunnen binnenkort een bon tegemoet zien. De hoogst gemeten snelheid lag op 119 kilometer per uur. Op de N35 is maximaal 80 kilometer per uur toegestaan. Daarnaast werden twee minderjarige fietsers zonder licht bekeurd. Het duo fietste tussen Wythmen en Dalfsen en kreeg na de bekeuring nog een setje fietslampjes mee van de agenten.

Ook op de Overstichtlaan in Deventer werd op snelheid gecontroleerd. In de bebouwde kom reden 44 van de 277 passanten te hard. De hoogst gemeten snelheid was 108 kilometer per uur, terwijl maximaal 50 kilometer per uur is toegestaan.

Drugs

In de gemeente Ommen werd op alcohol gecontroleerd. De 300 bestuurders die moesten blazen bleven allemaal onder de toegestane limiet. Daarentegen werd er wel een bloedproef afgenomen bij een bestuurder waarbij de politie het vermoeden had dat diegene onder invloed van drugs reed. De bloedproef gaat naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het resultaat hiervan wordt over enkele weken verwacht.