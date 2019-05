Bijna veertig bestuurders van de weggeplukt bij Wijhe, vijf auto's in beslag genomen

Belastingdienst

,,Bij aankomst werden de bestuurders eerst gecontroleerd op papieren en de staat van de auto. De volgende controle werd gedaan door de belastingdienst’’, aldus Frank Snellink, coördinator van de actie. De meeste uitstaande boetes en schulden konden ter plekke worden afgerekend. Een vijftal bestuurders was minder fortuinlijk. Hun voertuig werd in beslag genomen.

„Dergelijke controles voeren we vaker uit, bijvoorbeeld in Deventer’’, aldus Snellink. ,,Dan kan er ook een RIBW bij betrokken zijn. Daar hebben we te maken met veel grote wegen en de snelweg. Over het algemeen zijn we niet ontevreden over het verloop van deze middag.”