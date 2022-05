Bijzondere fusie én nieuw bestuur aanstaande bij SV Broekland: ‘Frisse wind, ook voor cultuur binnen club’

Dakbrand in Raalter café zorgt voor zwart randje in carnavals­week­ein­de: ‘Morgen kunnen we weer open’

Doordat in Raalte tot in de late uurtjes carnaval werd gevierd, is waarschijnlijk een grote brand bij grand café Neuf voorkomen. Een van de naaste buren zag rond 02.45 uur, in de nacht van zondag op maandag, brand op het dak van de horecazaak in het centrum van Raalte. Met groot materieel trokken de hulpdiensten uit en wisten zo een grote brand te voorkomen. Brian Poppe zit de ochtend na carnaval en de brand al in zijn zaak. ,,De schade valt gelukkig mee.’’

23 mei