Binnen drie weken sluit mountainbikeroute Sallandse Heuvelrug

Grof geweld laatste weken in Raalte, nu 17-jarige jongen uit Wijhe zwaar mishandeld op kermis

Meerdere heftige geweldsincidenten binnen drie weken in Raalte. Afgelopen woensdag werd een 17-jarige jongen uit Wijhe slachtoffer van zware mishandeling op de kermis. Vorig weekend werd een Duitser in Raalte in zijn been gestoken en op Koningsdag volgde na een steekincident een grote vechtpartij waar kopschoppen werden uitgedeeld. ,,We vinden het heel vervelend dat dit in korte tijd gebeurt’’, zegt politiewoordvoerder Linda Bouwman.

20 mei