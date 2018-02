Bioboer Henk Aa boert achteruit

Bioboer Henk Aa moest 30 koeien verkopen, omdat hij zich anders vanwege mestoverschotten schuldig zou hebben gemaakt aan een economisch delict. Zijn bedrijf in Heino is volgens hem zwaar gedupeerd door de overheid.

Henk Aa is gefortuneerd genoeg om een deur in te kunnen trappen. Maar de mede-eigenaar van het Raalter bedrijf Beaphar maakt er geen geheim van dat zijn biologische melkveehouderij in zwaar weer verzeild is geraakt. ,,Zelf zullen we het wel overleven, maar als bedrijf proberen we hier de kop boven water te houden'', stelt Aa, die in het buitengebied van Schalkhaar woont. ,,Als we dit jaar quitte spelen, gaat de vlag uit.''

Cassatie

Het gerechtshof gaf eind oktober het ministerie van Landbouw in hoger beroep gelijk met de aanpak van de mestproblematiek. Aa, die eerder de zegen kreeg van een lagere rechter, ging tegen die uitspraak in cassatie. Aan het einde van dit jaar verwacht hij het definitieve oordeel van de Hoge Raad.

Aa heeft zich intussen wel genoopt gezien om zijn veestapel in te krimpen. Anders zou hij kunnen worden vervolgd op basis van de Wet op de economische delicten. Bioboeren moeten zich ook houden aan de eis om de uitstoot van fosfaten te verminderen. ,,Het is heel zuur, maar ik heb in januari 30 koeien moeten verkopen aan collega's in het buitenland. Ik heb nu nog 95 koeien en 20 kalfjes over.''

Achteruitboeren

Het maakt het voor hem ineens een stuk moeilijker om rendabel biologisch te boeren. Juist met dat ideaal voor ogen had hij in november 2012 in Heino de voormalige proefboerderij van de Universiteit van Wageningen aangekocht. Het ministerie van Landbouw dwingt hem sinds november 2016 tot achteruitboeren.