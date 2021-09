Bittere pil voor broers: safaritent en schaftkeet in Heino moeten rap van hun grond verdwijnen

Wakker Welsum opgericht om bouw ‘massief’ appartemen­ten­com­plex tegen te houden: ‘Verkracht het dorpsaan­zicht’

11:23 Heel Welsum enthousiast over de plannen om in de kern van het dorp een zorgappartementencomplex te bouwen? Een groep Welsumers is dat zeker niet. Désirée Kranenburg richtte er zelfs een actiegroep voor op: Wakker Welsum. ,,Het is te veel, te groot en te hoog.’’