Bizarre vondst in Duitse bunkers: mannen uit Olst en Raalte opgepakt

De ruim 120.000 kilo aan illegaal vuurwerk werd begin november gevonden in een loods in Rheine, vlak over de grens in Duitsland. De Nederlandse politie kwam het op het spoor in een grootschalig internationaal onderzoek naar de illegale handel in professioneel vuurwerk en werkte samen met de Duitse politie. Het was de grootste vuurwerkvangst ooit voor de Nederlandse politie. Ter vergelijking: de opsporingsdiensten hebben vorig jaar totaal bijna 123.000 kilo aan illegaal vuurwerk in beslag genomen.