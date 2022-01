Blije gezichten in bruisend centrum Raalte: ‘We willen de lokale ondernemers ondersteunen’

Bij Koffiehuus Hoekman aan de Grotestraat zijn veel tafeltjes bezet. Ook bij brasserie De Haenehof in Raalte is het vroeg in de middag al een drukte van belang. Ivonne Hulsink is met haar moeder neergestreken aan een tafeltje in de knusse brasserie. ,,We willen de lokale ondernemers ondersteunen’’, vertelt het duo dat geduldig wacht op de menukaart. ,,We snappen dat ze nu heel druk zijn. Dat gun je ze ook. Het is ook zo fijn om er weer op uit te kunnen’’, vertelt Hulsinks moeder. Ze wil niet bij naam genoemd worden in de media vanwege haar werk.