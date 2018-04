Blijf met je fikken van ons vuur af!

Gifhuiszaak: chemisch hardschuim op meer plekken in Olst-Wijhe gebruikt

7 april Het chemische hardschuim dat onlangs voor grote problemen zorgde in de kwestie rond het 'gifhuis' in Wijhe is op meer plekken in de gemeente Olst-Wijhe gebruikt. Dat valt te lezen in een uitgebreide informatiebrief van het college van B&W die zowel inwoners uit de wijk als de raadsfracties gisteren hebben ontvangen.