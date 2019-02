Bloeddorstige wolf in Schoonheten? ‘Hij ligt hier heerlijk aan mijn voeten’

Video & updateMilanda Schaapherder uit Raalte dacht het maandagavond toch echt te zien: midden op de kruising in Schoonheten zat een wolf bloed van de weg te likken. De werkelijkheid blijkt anders te liggen. Ans Spijker: ,,Die ‘wolf’ is onze lieve Duitse herder Beer. Dat dode dier waar hij aan zat te likken? Dat is gewoon een weggeworpen boterham.‘’

Ans Spijker woont dertig meter van de plaats waar de ‘wolf’ gespot werd. Ze zag gisteravond de beelden van haar hond hoofdschuddend voorbij komen. ,,Hij ligt hier nu heerlijk aan mijn voeten. Ik zei nog tegen hem voor ik ging slapen: Beertje, je bent in het nieuws.‘’ Haar langharige Duitse herder ging viraal toen hij door een passerende bestuurder voor een wolf werd aangezien. Spijker: ,,Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Het is donker en het is een groot dier. Het is een prachtbeest. ‘’

Lees ook Is dat een wolf midden op de weg bij Schoonheten? Lees meer

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Hond Beer, braaf in de achtertuin. © Ans Spijker

‘Wolf’ heet Beer, maar is hond

Dit dier is zo gigantisch, het lijkt wel een beer, dacht Schaapherder -what‘s in a name- gisteren. Dat klopt dan weer wel, zegt Spijker. ,,Hij heet ook Beer. Zeker toen hij een puppie was, was het net een beertje. De hond die we voor hem hadden, heette heel toevallig wolf.‘’ Spijker weet wel zeker dat haar hond niet van een dood dier at. ,,Het was een boterham. Ik kan je de plek zo aanwijzen.’’

Niet gevaarlijk

Ze ergert zich aan het feit dat mensen brood of eten op de weg weggooien. ,,Er wordt regelmatig eten of brood op straat gegooid. Dat is hartstikke gevaarlijk. Zo’n hond ruikt dat van honderden meters, dus die gaat de weg op. En zeker als je kijkt hoe hard mensen rijden kan dat voor ongelukken zorgen.‘’ Beer zelf is niet gevaarlijk, zegt Spijker. ,,Hij is wel waaks, dus inbrekers moeten oppassen voor scheuren in de broek, maar het is vooral een hele lieve hond.‘’

Bekijk in deze video hoe je een wolf van een hond onderscheidt: