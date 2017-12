Boele Staal wordt waarnemend Commissaris van de Koning in Overijssel

Sloopkogel slingert maandag weer op MBI-terrein in Raalte

7 december Nu het asbest in de voormalige betonfabriek in Raalte is verwijderd, kan het verpauperde gebouw de sloopkogel krijgen. Maandag wordt daarmee een begin gemaakt. Verwacht wordt dat de afbraak in het eerste kwartaal volgend jaar is afgerond, samen met de bodemsanering.