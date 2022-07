Boer Berend uit Broekland wil windmolen op zijn erf, maar dat gaat niet zomaar: ‘Dit is de toekomst’

Raalte laat hardrijder in het buitenge­bied op de rem staan: ‘Als het werkt doen we het op meer plekken’

Op vier plekken in het buitengebied van Raalte gaat de gemeente bij wijze van proef wegversmallingen aanbrengen. Volgens de gemeente wordt er in het buitengebied vaak te hard gereden. Verschillende vormen van wegversmallingen moeten de snelheid eruit halen. ,,We willen de veiligheid voor iedereen verbeteren.’’ Niet iedereen is overtuigd van nut en noodzaak.

