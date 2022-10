Boer en recreant profiteren van netwerk aan wandelpaden over boerenland

,,In Salland zie je op best veel plekken dat mensen wandelen, vaak over geasfalteerde wegen’’, zegt Gerke Brouwer van Landschap Overijssel. ,,Vroeger waren er meer tussendoor weggetjes, een soort kerkepaden. Die zijn verdwenen door ruilverkaveling en praktisch gebruik van de grond. Maar we merken dat er in buurtschappen nu meer behoefte is om een wandelingetje van een paar kilometer te maken. Die wens is er duidelijk’’, aldus Brouwer, die projectleider landelijk gebied bij Landschap Overijssel is.