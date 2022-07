Boeren gaan 24 uur actievoeren bij Jumbo in Raalte: ‘Blokkeren mag, maar maximaal 10 minuten’

Boeren gaan weer actievoe­ren in Raalte, maar mogen niet blokkeren: ‘Emotioneel gesprek’

Boeren mogen in Raalte weer gaan demonstreren, maar niet blokkeren. Dat zegt burgemeester Martijn Dadema over de voorgenomen demonstratie bij een van de distributiecentra van Jumbo. Dat is de uitkomst van een gesprek dat Dadema woensdagochtend voerde met een groepje actievoerders.

13 juli