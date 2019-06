Boeren Salland willen met charmeoffensief positieve kanten belichten

Bladgoud blinkt weer op toren van Nicolaas­kerk in Heino

6:00 Menig inwoner van Heino was twee maanden van slag, maar iedereen kan weer exact zien hoe laat het is op de klok van de Nicolaaskerk. Behalve kruis en haan is ook de wijzerplaat opnieuw verguld. Deze ornamenten sieren sinds gisteren weer in oude luister de toren.