Boeren zetten buitengebied Salland in de schijnwerpers met verlichte boerderijenroute

Fietstun­nel in Olst krijgt naast kunstwerk ook eigen naam: ‘We kijken naar de historie’

De veelbesproken fietstunnel in het verlengde van de Ter Stegestraat in Olst is bijna klaar. En vanaf het moment dat de tijdelijke fietsroute is aangelegd, kan die ook daadwerkelijk gebruikt worden. De gemeente heeft de naam voor de fietstunnel nu bekendgemaakt.

28 november