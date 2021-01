Boerendochter Babke helpt Sallandse boeren als erfcoach: ‘Mensen maken zich continu zorgen’

Ribs & Blues in Raalte op losse schroeven, besluit over Stöppelhae­ne volgt in maart

5 januari Het is hoogst onzeker of het grootste gratis bluesfestival van Nederland, Ribs & Blues in Raalte, doorgaat dit jaar. De organisatie verwacht geen honderd procent garantie te kunnen geven voor de veiligheid en gezondheid tijdens het evenement dat eind mei gepland staat. De Stöppelhaene vindt eind augustus plaats en de organisatie beslist mede daarom later over het al dan niet doorgaan van het Sallands Oogstfeest.