Boerhaar mag deze maand eindelijk weer los tijdens feestweekend

Liveblog SV Urk incasseert een tik in de titel­strijd, Staphorst verrast tegen Sparta Nijkerk en Nieuwleu­sen, Swift’64 en ZAC halen uit

Deze speeldag beloofde een belangrijke te worden in de titelstrijd in de Hoofdklasse B en dat bleek. Waar koploper SC Genemuiden vernietigend uithaalde tegen ONS Sneek, verloor SV Urk verrassend de polderderby van Flevo Boys. In de Derde Divisie maakte Staphorst indruk door te winnen van Sparta Nijkerk, terwijl DVS’33 een eenvoudige middag beleefde.

2 april