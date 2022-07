Boerhaar weer op zijn kop tijdens kermis: ‘Als het weer meezit is het sowieso geslaagd’

Herman Nijland is voorzitter van de organisatie van de kermis en is in zijn nopjes. ,,Zaterdag beginnen we langzaamaan met opbouwen en maandag gaan we echt los”, zegt hij een week voor het feestweekend. Wel is het nog even afwachten of alle vrijwilligers zich weer gaan melden, want volgens Nijland zijn de feesten na twee jaar wel ietwat uit het systeem geraakt. ,,Maar eigenlijk maak ik me daar helemaal geen zorgen over”, zegt hij. Bovendien: de data van de feesten zelf, 8 tot en met 10 juli, zullen bij veel inwoners van het dorp al weken in de agenda staan.