Bökkers lanceert nieuw album ‘Leaven in de Brouweri-je’ live op NPO Radio 2

Moskeeën Oost-Nederland nog extra beveiligd, Medine in Raalte kan ‘meteen bellen’ met politie

6:00 Moskeeën in Oost-Nederland hebben zich beraden op extra maatregelen rond het vrijdaggebed van vandaag. Aanleiding is de aanslag op twee islamitische gebedshuizen, vorige week vrijdag in Nieuw-Zeeland. Ook de schietpartij in Utrecht draagt bij aan de toenemende gevoelens van onveiligheid. Maar niet overal wordt nog extra gesurveilleerd. Niet nodig, zegt het Raalter moskee-bestuur. ,,Maar als er iets is kunnen we meteen de wijkagent bellen.’’