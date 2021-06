Bökkers ontdekt de kleine theaters en roept mensen op ze juist nu te bezoeken: ‘Wordt mooier dan ooit’

De één stapt erover heen, voor de ander is het een onneembare hindernis: Heino doet wat aan scheve stoepte­gels

17 juni Heino gaat voortaan elke vier jaar inventariseren waar stoepen een bijna onneembare hindernis zijn geworden voor ouderen die niet meer zo goed ter been zijn. De gemeente Raalte kan die plekken dan beter aanpakken dan nu het geval is. „Je meldt zoiets niet heel snel bij de gemeente, zeker niet als je dat als oudere via internet moet doen. Maar het is wel een probleem”, zegt bestuurslid Ria Hagenvoort van Plaatselijk Belang Heino.