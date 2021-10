Bomenspecialist haalt miljoenenaanpak Raalte in Schoonhetenseweg onderuit: ‘Welke expertise is hier gebruikt?’

Wethouder over extern rapport Schoonhe­ten­se­weg: ‘De weg helemaal afsluiten is niet het idee’

9 juli De miljoeneninvestering voor het plan om de Schoonhetenseweg en een deel van de Portlanderdijk op te knappen is nog niet in beton gegoten. Waar de gemeente Raalte eind mei met een visie kwam voor de aanpak van de weg, counterden omwonenden met een extern rapport. Zij vinden dat er te weinig wordt gekeken naar de verkeersveiligheid op de weg. Wethouder Jacques van Loevezijn is blij met de betrokkenheid van inwoners, maar neemt lang niet alles over wat er in het rapport staat. ,,Het plan ligt er in hoofdlijnen, maar het gesprek met de inwoners is nog niet klaar.’’